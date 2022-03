Le pont de Normandie fête ses 20 ans ce mardi

Le pont de Normandie fait un peu plus de deux km de long pour 24m de large et dispose d'un tablier qui se trouve à 60m au dessus des flots. La première pierre fut posée par Jacques chirac en 1988. Sa construction a nécessité 200 000 tonnes de béton et le travail d'un millier d'ouvriers. En 1995, il devient le plus long pont du monde avec ses 184 haubans, avant d'être détrôner en 1998 pour une quarantaine de mètres par le pont de tatara au Japon (2 175m).

Michel Lamarre et le pont de Normandie Impossible de lire le son.