Normandie, Nicolas Mayer Rossignol sera le candidat du PS aux régionales

La question était légitime, avec la réunification. Lequel des deux actuels présidents serait le plus à même de diriger la grande région ? On s'attendait à ce que le vote de désignation du chef de file pour les élections régionales du mois de décembre tranche. C'était sans compter sur les deux hommes qui ont décidé de faire cause commune dès ce mois de janvier. Laurent Beauvais, 62 ans, se range donc derrière Nicolas Mayer Rossignol, 36 ans.

Dans leur missive, les deux élus expliquent leurs volonté de "forger un collectif rassemblés, sans guerre de chefs, sans choc des égos"

Reste maintenant à préciser les contours de l'équipe mené par Nicolas Mayer Rossignol. Si ça n'est pas précisé dans la lettre, on imagine quand même, que Laurent Beauvais devrait en être un des maillons essentiels.





