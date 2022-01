Ballet Preljocaj et Théâtre du Bolchoï : le choc des cultures au théâtre de Caen

Inscrite dans le cadre de l'année de la Russie en France, cette oeuvre associe onze danseurs du ballet Preljocaj (aujourd'hui centre chorégraphique de renommée internationale) et dix artistes du célébrissime Théâtre du Bolchoi, la scène la plus prestigieuse de Moscou. L'apocalypse, c'est le thème de ce spectacle de danse contemporaine avec l'idée de 'révéler, de dévoiler, ou de mettre en évidence des éléments qui seraient présents à notre monde, mais soustraits à nos regards”.



La danse pour mettre à nu nos sentiments enfouis, nos peurs, nos angoisses et nos espoirs. C'est un travail de qualité qui associe des artistes talentueux, tels que Subodh Gupta pour la scénographie, Laurent Garnier pour l'univers sonore électronique ou encore Igor Chapurin, pour le stylisme des costumes. Un vrai moment de poésie.



Pratique : Du mardi 21 au jeudi 23 décembre, au Théâtre de Caen, à 20h. Tél. 02 31 30 48 00



