Washington (AFP). Un groupe se réclamant de l'EI pirate le Twitter du commandement militaire américain au Moyen-Orient

Un groupe se réclamant de l'organisation de l'Etat islamique a pris le contrôle lundi du compte Twitter du Centcom, le commandement militaire américain au Moyen-Orient, avant que celui-ci ne suspende son compte. Le compte YouTube du Centcom a également été piraté par un groupe se réclamant de l'EI. Le Centcom a confirmé ces deux piratages. Plusieurs documents ont été publiés par les pirates, dont une liste d'adresses personnelles d'officiers américains, au moment même ou le président Obama s'exprimait à Washington sur la cybercriminalité. Une bannière noire et blanche, avec l'image d'un combattant masqué et les mots "CyberCaliphate" et "I love you Isis" (acronyme américain de l'Etat islamique, ndlr), apparaissait sur le compte, remplaçant la bannière habituelle du Centcom. "L'EI est déjà là, nous sommes dans vos PC, dans chaque base militaire américaine", ont notamment écrit les pirates. L'accès aux deux comptes a été suspendu par le Centcom. Au Pentagone, des responsables américains ont indiqué qu'apparemment aucun document classifié n'avait été publié par les pirates. Ces responsables ont précisé qu'ils ne pouvaient pas encore évaluer si le piratage représentait une réelle menace pour les réseaux internes du Pentagone. Lors de son point-presse quotidien, le porte-parole de la Maison-Blanche Josh Earnest a invité à ne pas surévaluer l'incident. "Il y a une différence assez notable entre un piratage de compte de Twitter et une intrusion dans des données informatiques" a-t-il souligné. "Nous sommes en train d'examiner l'ampleur de l'incident", a-t-il ajouté. Le commandement militaire au Moyen-Orient, qui supervise toutes les opérations militaires en Irak, en Syrie et en Afghanistan, est situé à Tampa (Floride). Un autre des messages postés faisait référence à la Chine et à la Corée du Nord, sans qu'il soit possible d'évaluer son degré de pertinence.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire