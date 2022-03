Paris (AFP). Enquête: Hayat Boumeddiene, en Turquie début janvier, est probablement en Syrie

Hayat Boumeddiene, la compagne du preneur d'otages de l'épicerie casher tué vendredi par la police, qui fait l'objet d'un mandat de recherche, entrée en Turquie le 2 janvier, est "désormais probablement en Syrie, a annoncé une source sécuritaire turque samedi à l'AFP. La jeune femme de 26 ans est "entrée en Turquie le 2 janvier ()", a précisé cette source. "Nous pensons qu'elle était à Urfa (sud-est du pays) une semaine plus tard", ajoute-t-on "sans en avoir la preuve". "Il n'y a pas eu d'échange de renseignements, c'est pour ça que nous n'avons pu empêcher" son entrée en Turquie, a précisé cette source. Recherchée pour son rôle présumé dans le meurtre d'une policière perpétré par son compagnon, Amedy Coulibaly, à Montrouge (Hauts-de-Seine) et une éventuelle aide à la prise d'otages près de la porte de Vincennes (est parisien), elle était très vraisemblablement déjà en Turquie au moment des faits, avait annoncé plus tôt une source policière française. Dans un premier temps, des témoins, dont le récit semble aujourd'hui contredit, avaient rapporté aux enquêteurs avoir vu Amedy Coulibaly et sa compagne à Paris jeudi soir, la veille de la prise d'otages dans l'épicerie casher. Une photo, largement partagée sur les réseaux sociaux vendredi soir, montre cette jeune femme de 26 ans vêtue d'un voile noir la couvrant entièrement à l'exception des yeux, et pointant une arbalète. L'avis de recherche émis par la France met en garde contre le fait qu'elle est susceptible d'être "armée et dangereuse". Hayat Boumeddiene, très religieuse, porte le voile intégral, ce qui l'a contrainte à renoncer à un emploi de caissière, détaille samedi le quotidien Le Parisien.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire