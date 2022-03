Paris (AFP). Charlie Hebdo: des dizaines de milliers de personnes aux 1ers rassemblements

Les premiers rassemblements en hommage aux victimes des attentats de trois jihadistes, notamment contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris, ont drainé des dizaines de milliers de personnes dans plusieurs villes de France comme Nice, Pau et Orléans. A la veille d'une manifestation monstre en faveur de la liberté dans la capitale, à Nice, 5e ville de France (350.000 habitants), entre 23.000 personnes, selon la police, et 25.000 à 30.000, selon les organisateurs, - la Ville avait appelé au rassemblement - ont défilé dans la matinée silencieusement sur la Promenade des Anglais. A Pau, qui compte près de 80.000 habitants, ce sont au moins 30.000 personnes, selon la police, près de 40.000, selon la mairie organisatrice du rassemblement, qui ont participé à la mi-journée à une marche silencieuse dans le centre-ville. "C'est un formidable mouvement populaire () C'est beau et significatif, infiniment précieux", a déclaré à l'AFP le maire MoDem, François Bayrou, à l'issue de la marche derrière une large banderole proclamant "Nous sommes tous Charlie", tenue par des lycéens. A Nice, en silence, sans discours, la marche s'est étirée sur environ un kilomètre pour s'achever devant le monument aux morts où une gerbe a été déposée avec l'inscription "Nous sommes tous Charlie", en présence des représentants religieux de toutes les confessions. Plusieurs élus, portant leur écharpe tricolore, marchaient en tête de cortège. La Ville de Nice avait distribué pour l'occasion quelque 10.000 affichettes "Je suis Charlie" et des crayons en carton grand format, à la mémoire des dessinateurs assassinés. Le député-maire (UMP) de Nice Christian Estrosi a déclaré que "le peuple de France est en train de montrer, au-delà des partis politiques, que nous sommes une grande démocratie où chacun est libre de s?exprimer à sa manière", ajoutant que "cette mobilisation est venue des citoyens, pas des élus". De son côté, Eric Ciotti, président UMP du conseil général des Alpes-Maritimes, a indiqué qu'il n'avait "jamais vu autant de monde à une manifestation à Nice, c?est impressionnant." Et, à Orléans, ce sont 22.000 personnes qui ont défilé dans les rues, selon la police. Plusieurs personnalités politiques étaient présentes, dont les présidents du conseil régional du Centre, François Bonneau (PS), et du conseil général du Loiret, Eric Doligé (UMP). A Caen, environ 6.000 personnes se sont rassemblées devant le mémorial pour la Paix, selon une source proche du Mémorial. Les manifestants ont entonné sous la bruine la chanson "Ma liberté" de Serge Reggiani en brandissant des fleurs ou des crayons, devant le Mémorial. Le député du Calvados Philippe Duron, le maire UMP de Caen Joël Bruneau, le président PS de la région Basse-Normandie Laurent Beauvais, étaient présents. Le directeur du mémorial de Caen Stéphane Grimaldi a annoncé que les 5è Rencontres internationales du dessin de presse auraient lieu du 10 au 12 avril prochains en présence de 40 dessinateurs du monde entier. A Lannion (Côtes d'Armor), le rassemblement a réuni quelque 3.500 personnes. A Bourges (Cher), ils étaient 4.000, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) entre 5.000 (police) et 10.000 (organisateurs). A Martigues (Bouches-du-Rhône) 4.000 personnes ont participé à une marche, selon la police municipale, dans cette commune de 47.000 habitants. A Miramas, selon la municipalité, "plus d?un millier de personnes se sont réunies".

