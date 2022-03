Paris (AFP). Fusillade Montrouge: deux personnes recherchées, appel à témoins

Un appel à témoins avec les photos d'un homme et d'une femme, recherchés dans l'enquête sur la fusillade mortelle jeudi à Montrouge (Hauts-de-Seine), a été diffusé vendredi par la police. Ces personnes "susceptibles d'être armées et dangereuses", sont Amedy Coulibaly, 32 ans, et Hayat Boumeddiene, 26 ans. Un homme, lourdement armé, a tué jeudi matin une policière municipale à Montrouge et blessé un agent de voirie. Amedy Coulibaly est également "soupçonné d'être le preneur d'otage" de la supérette casher, située porte de Vincennes à Paris, selon une source proche du dossier. "Toute personne détenant des informations pouvant permettre la localisation" de ces deux personnes sont invitées à contacter l'état-major de la police judiciaire de Paris au numéro vert 0 805 02 17 17 ou à partir du site www.securite.interieur.gouv.fr. Amedy Coulibaly a été condamné à cinq ans de prison en décembre 2013 dans le dossier du projet d'évasion de l'islamiste Smaïn Aït-Belkacem. Ce dernier, ancien membre du Groupe islamique armé algérien (GIA), condamné en 2002 à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir commis l'attentat à la station RER Musée d'Orsay en octobre 1995 à Paris (30 blessés). La jeune femme était présentée, lors de l'enquête sur ce projet d'évasion, comme sa compagne, épousée religieusement.

