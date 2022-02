Hong Kong (AFP). L'Asie entre dans 2015, inaugurant les festivités planétaires

Après Sydney qui a salué 2015 avec un spectaculaire feu d'artifice au-dessus de sa baie, Tokyo et Hong Kong ont à leur tour célébré la nouvelle année, poursuivant les festivités planétaires. Dans la capitale japonaise, quelque 2.000 personnes ont lâché des ballons contenant leurs voeux pour la nouvelle année, à côté de la tour de Tokyo. Trois millions de visiteurs sont attendus au sanctuaire Meiji Jingu de la ville, le lieu de prière le plus fréquenté. A Hong Kong, des centaines de milliers de personnes ont regardé le spectacle pyrotechnique de huit minutes illuminer les gratte-ciel emblématiques de l'ancienne colonie britannique, secouée cette année par des manifestations pacifiques pour demander plus de démocratie. "Je pense que cette année plus pacifique sera bénéfique à tous", a jugé Louis Ho, 65 ans. Des étudiants offraient des câlins gratuits aux passants sur la promenade. Un peu plus tôt, plus d'un million de personnes étaient venues assister aux festivités à Sydney, faisant fi des craintes d'attaques "terroristes" dans une ville toujours sous le choc d'une prise d'otages meurtrière. A minuit, le ciel de la cité s'est illuminé de bouquets colorés, des feux d'artifice tirés depuis l'opéra et d'autres descendant en cascades du Harbour Bridge : la plus grosse ville d'Australie a célébré son passage à 2015 sans encombres. - Flonflons et douleur - A Pékin, la candidature de la ville aux Jeux Olympiques d'hiver de 2022 est au centre des célébrations au parc olympique de la capitale, en présence de nombreux athlètes et du pianiste Lang Lang. Taïwan a choisi l'immense gratte-ciel Taipei 101 pour un feu d'artifice. En Malaisie, l'humeur était sombre après le crash en Indonésie de l'appareil de la compagnie malaisienne AirAsia avec 162 personnes à bord. La tragédie se double d'inondations meurtrières et les célébrations de fin d'année ont été annulées. En Indonésie, une veillée aux bougies a été organisée jusqu'à la nouvelle année à Surabaya, ville de départ de l'avion, en mémoire aux disparus. En Afghanistan, le dernier contingent de soldats français a mis fin à sa mission au moment où les troupes de combats de l'Otan achèvent leurs opérations dans le pays. Dubaï promet une célébration éblouissante, avec des effets pyrothechniques et des jeux de lumières sur Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, présentés par Emaar Properties, promoteur de l'édifice, comme l'une des illuminations les plus spectaculaire jamais vues. En Europe, la star américaine David Hasselhoff participera à un concert géant en plein air à Berlin, sur les lieux de son concert culte donné en décembre 1989 près du Mur en train de tomber. A Paris, les Champs-Elysées accueilleront pour la première fois un grand spectacle visuel, avec la projection d'une vidéo sur l'Arc de Triomphe. En Espagne, des millions de personnes devraient s'amasser sur la Puerta del Sol à Madrid pour manger comme c'est la tradition 12 grains de raisin tandis que Barcelone tirera un gigantesque feu d'artifice. Au Royaume-Uni, les rives de la Tamise seront également le théâtre d'un spectacle pyrotechnique, payant cependant pour des considérations de sécurité publique après la gigantesque affluence des années précédentes. Pour la Lituanie, l'an 2015 signifie aussi le passage à l'euro tandis que la Lettonie voisine prendra la présidence de l'Union européenne, ce qui la mettra au premier rang des négociations avec la Russie dans la crise avec l'Ukraine. - Message papal sur la plage de Copacabana -

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire