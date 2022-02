Jakarta (AFP). AirAsia: l'avion disparu est probablement au fond de la mer en Indonésie

Les recherches internationales pour retrouver l'avion d'AirAsia qui a disparu en Indonésie avec 162 personnes à bord se concentraient lundi sur une traînée de carburant de l'appareil qui est probablement "au fond de la mer", selon un responsable local. L'Australie, Singapour et la Malaisie ont dépêché des avions et bateaux pour participer aux opérations de recherche, alors que des proches des disparus attendaient avec anxiété des nouvelles des passagers de l'Airbus A320-200 parti dimanche de Surabaya, dans l'est de l'île indonésienne de Java, pour rejoindre Singapour. L'avion d'AirAsia, une compagnie low cost malaisienne, a disparu dimanche après que les pilotes ont demandé la permission au contrôle aérien de dévier du plan de vol en prenant de l'altitude en raison de mauvaises conditions météorologiques. Un porte-parole de l'armée indonésienne a déclaré à l'AFP que les recherches se concentraient désormais sur une traînée de carburant près de l'île de Belitung, dans la zone de recherche de l'avion, en mer de Java. "Nous vérifions si c'est du carburant provenant de l'avion d'AirAsia ou d'un bateau, car cet endroit est un couloir maritime", a précisé le porte-parole, Hadi Tjahjanto. Séparément, le vice-président indonésien, Jusuf Kalla, a déclaré que des objets détectés en mer ne provenaient pas de l'avion d'AirAsia, à la suite d'informations selon lesquelles un avion de surveillance australien aurait détecté quelque chose. "Cette opération en mer n'est pas facile, en particulier par mauvais temps", a-t-il observé, ajoutant que 15 bateaux et 30 avions participaient aux recherches. "Le gouvernement ne va pas abandonner et ne fixe pas de limite de temps pour les recherches. Ce qui est important, c'est de retrouver les victimes et l'avion", a souligné M. Kalla. Plus tôt dans la journée, le chef de l'Agence nationale de recherches et de secours, Bambang Soelistyo, a déclaré que l'Airbus A320-200 était probablement au fond de la mer. - L'anxiété monte - "Compte tenu des informations en notre possession et de l'évaluation selon laquelle le lieu supposé du crash est dans la mer, l'hypothèse est que l'avion est au fond de la mer", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. A bord de l'appareil se trouvaient 155 Indonésiens, trois Sud-Coréens, un Français, qui était le copilote, un Britannique, un Malaisien et un Singapourien. Des proches de disparus ont passé la nuit à Surabaya dans l'espoir d'obtenir des nouvelles alors que l'anxiété monte. Intan, une femme de 28 ans, a estimé que l'Indonésie avait besoin d'aide de l'étranger pour retrouver l'avion qui transportait son frère et sa famille, ainsi que des amis: "mon espoir, c'est que l'Indonésie sollicite toute l'aide possible d'autres pays. N'affirmez pas 'nous avons une technologie sophistiquée', demandez simplement à d'autres pays qui sont mieux équipés", a-t-elle déclaré à l'AFP. "J'espère vraiment, vraiment qu'il y aura des nouvelles sur les personnes à bord. Quelles qu'elles soient, ce qui est important c'est que nous sachions où elles sont", a encore dit Intan. Alors que des rapprochements ont été effectués avec l'avion de Malaysia Airlines (vol MH370) disparu en mars peu après son décollage de Kuala Lumpur sans laisser de trace, le Premier ministre australien a estimé que ces deux incidents n'avaient rien à voir. "Je pense que ce serait une grosse erreur d'assimiler ce qui arrive en ce moment au cas du MH370", a déclaré Tony Abbott à la radio 2GB de Sydney. - "Météo excécrable" - "C'est un avion qui volait dans un couloir habituel à un horaire régulier, il semble qu'il ait été confronté à une météo exécrable et ait perdu de l'altitude", a déclaré le chef du gouvernement australien. Les contrôleurs aériens ont perdu le contact avec le vol QZ8501 environ une heure après son décollage de l'aéroport international de Juanda à Surabaya, à 05h35 heure locale. Il devait atterrir à Singapour à 08h30 (00h30 GMT).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire