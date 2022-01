Tunis (AFP). Tunisie: dernier jour de campagne avant la présidentielle historique

La Tunisie clôt vendredi la campagne pour le second tour de la présidentielle historique qui opposera dimanche le président sortant Moncef Marzouki au favori Béji Caïd Essebsi, quelques jours après des menaces jihadistes. Près de 5,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, et les Tunisiens de l'étranger ont commencé à voter dès vendredi, notamment en France où ils sont très nombreux. Pour clore leur campagne, les deux finalistes ont prévu des meetings en fin d'après-midi et en début de soirée sur l'avenue Bourguiba dans le centre-ville de Tunis, haut lieu de la révolution, avant le "silence électoral" samedi. Arrivé en tête au premier tour avec des voix, l'ex-Premier ministre Béji Caïd Essebsi, 88 ans et chantre du "prestige de l'Etat", fait figure de favori. Son parti anti-islamiste Nidaa Tounès est arrivé premier aux législatives de fin octobre avec 86 sièges sur 217, devant les islamistes d'Ennahda (69 sièges). Le président Marzouki, 69 ans, se pose lui en défenseur des libertés et en rempart contre le retour de l'ancien régime que représente pour lui son rival, M. Caïd Essebsi ayant servi sous les présidents Habib Bourguiba et Zine El Abidine Ben Ali. - Campagne acrimonieuse - La campagne a été acrimonieuse, chacun des deux finalistes dépeignant l'autre comme la pire option pour le pays. "Une guéguerre impitoyable où tous les coups ou presque sont permis", a jugé vendredi le quotidien Le Temps. M. Marzouki a ainsi assuré que le camp adverse se préparait à tricher au second tour, ce qui lui a valu un avertissement de l'instance électorale. M. Caïd Essebsi a de son côté lancé que son rival était le candidat des islamistes et même des "salafistes jihadistes", l'accusant également d'incompétence et d'avoir "ruiné" le pays avec ses alliés islamistes. Aucun débat n'a opposé les deux candidats, M. Caïd Essebsi s'y étant refusé malgré l'insistance de son rival qui l'y a même invité, non sans ironie, dans des affiches placardées à Tunis. C'est la première fois depuis son indépendance en 1956 que la Tunisie vote librement pour son président. Ce scrutin doit mettre fin à une transition mouvementée quatre ans après la révolution qui a obligé le dictateur Ben Ali à la fuite en Arabie Saoudite le 14 janvier 2011, soit 23 ans après son coup d'Etat contre le premier président tunisien Habib Bourguiba. Les législatives ainsi que le premier tour de la présidentielle le 23 novembre ont été salués comme "transparents" et "pluralistes" par les observateurs internationaux, une exception parmi les pays du Printemps arabe qui pour l'essentiel ont basculé dans le chaos, la guerre ou la répression. - Menaces jihadistes - Des menaces pèsent toutefois sur le pays, confronté depuis la révolution à un essor de la mouvance jihadiste. Dans une vidéo publiée mercredi soir, des jihadistes ralliés au groupe Etat islamique (EI) ont pour la première fois revendiqué l'assassinat de deux opposants anti-islamistes tunisiens en 2013, en menaçant de nouvelles violences. "Oui tyrans, c'est nous qui avons tué Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi", dit dans cette vidéo un jihadiste identifié comme Abou Mouqatel. Ce Franco-Tunisien, dont le vrai nom est Boubaker El Hakim selon les autorités, est recherché pour son implication dans ces deux assassinats en février et juillet 2013.

