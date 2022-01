Basket : Nouvelle victoire pour le SPO Rouen !

Les Rouennais commencent bien le match et prennent rapidement les devants dans la rencontre face à la lanterne rouge du championnat et terminent le premier quart-temps (20-18).

Dès le début du second quart-temps, les locaux renversent la vapeur et prennent la tête des la 2e minute et parviennent à atteindre la mi-temps avec un petit point d'avance (30-31).

Au retour de la pause, les Boulonnais parviennent à garder la tête jusqu'a l'entrée de l'ultime quart-temps. Ce n'est que dans les dix dernières minutes que les joueurs de Christophe Denis recollent au score face à des Nordistes qui baissent un peu d'intensité. S'en suivra un mano à mano jusqu'à la fin du match et dans le money-time, les Normands s'imposent grâce à un meilleur taux de réussite aux lancers francs.

Grâce à cette nouvelle victoire, les joueurs du SPO Rouen consolident leur 6e place au classement.

Prochain rendez-vous, samedi 20 décembre contre Châlons.