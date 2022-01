Mylène Farmer, découvrez les titres de son nouvel album " Bleu Noir"

Vous l'attendez avec impatience, Mylène Farmer sort lundi prochain, son nouvel album "Bleu Noir".

Dès aujourd'hui, Tendance Ouest vous propose de découvrir le tracklisting de ce nouvel opus, qui regroupe 12 titres:

1. Oui Mais... Non

2. Moi je veux...

3. Bleu Noir

4. N'aie plus d'amertume

5. Toi l'amour

6. Lonely Lisa

7. M'effondre

8. Light Me Up

9. Leïla

10. Diabolique mon ange

11. Inséparables

12. Inséparables (version française) -titre bonus

Une semaine avant son arrivée dans les bacs, le disque est disponible sur les plateformes de téléchargement.

Mylène Farmer s'est entourée de Red One, collaborateur de Lady Gaga notamment pour les singles Poker Face et Bad Romance, qui a composé et produit la chanson Oui mais non. La chanteuse a aussi fait appel à Moby, avec qui elle avait collaboré sur Slipping Away (Crier la vie) et Looking for my Name, et au groupe britannique Archive.