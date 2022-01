Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 13 et 14 décembre

MANCHE



Une patinoire de 300m2 et une piste de luge de 30m de long sont installées dans les rues du centre-ville de Cherbourg. La patinoire est ouverte au public tous les après-midis et à partir du 19 décembre vous pourrez en profiter de 9h à 19h, moyennant 4€ pour 30 minutes de glisse.



La 9ème édition du "Marché des Délices et des Féeries" se tient vendredi et tout ce week-end à Jullouville à la salle des Mielles. Ce marché regroupe près de 60 stands au chaud et à l'abri avec la présence du Père Noël. Manège enfants, promenades en poneys, lacher de ballons et lanternes dans le ciel sont prévus. Vendredi de 16h30 à 22h, samedi de 11h à 22h et dimanche de 11h à 19h.



Jusqu'au 24 décembre, Granville fête Noël. L'association des commerçants Granvillais et la mairie organise de nombreuses animations et surprises qui enchanteront les petits et les grands. Le programme complet est à retrouver sur www.ville-granville.fr



Jusqu'au 24 décembre, la Ville de Coutances vous propose un beau programme d'animations. Il y en a pour tous les goûts avec des animations et des spectacles de rues, des lectures et contes de Noël ou encore un concours des vitrines de Noël. Toutes les infos sur www.ville-coutances.fr



Ce samedi, le karting de Lessay organise son Grand Prix de Noël en nocturne. Essais chronos à 17h suivi de la course entre 18h et 20h. Remise des prix à 20h15, le vainqueur remportera un bon d'achat traiteur de 200€ mais également des trophées et des lots pour les autres participants.



Vendredi et tout ce week-end, c'est le salon des vins et de la gastronomie à Cherbourg-Octeville. Rendez-vous dans la grande halle de la Cité de la Mer, ce vendredi de 17h à 21h et samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est à 6€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.



Football, l'US Avranches reçoit Istres samedi soir en National. Une rencontre à suivre sur la pelouse du stade Fenouillère à partir de 20h.



CALVADOS



Tout ce week-end, une boutique éphémère de décoration se tiendra à Port-en-Bessin. Huit professionnels seront présents comme des créatrices, des brocanteuses et des décoratrices. Un salon de thé sera ouvert en continu pour vous permettre de faire une pause gourmande. Rendez-vous sur le quai Letourneur, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 16h30.



Après la tournée des années 80, découvrez la tournée événement des plus grandes stars de l'humour. Avec la présence de Jean-Marie Bigard, Popeck ou encore Jean-Yves Lafesse et bien d'autres. Ils revisitent l'histoire de l'humour à travers leurs meilleurs sketches et de nombreuses surprises. C'est ce samedi à 20h au Zénith de Caen.



Luc-sur-mer fête Noël avec diverses animations samedi après-midi. Au programme : des balade en calèches, vente de chocolats, de pain d'épices, des concerts et une descente aux lampions. Rendez-vous ce samedi à partir de 14h dans le centre-ville de Luc-sur-mer.



Basket, le CBC reçoit l'équipe de Brest ce samedi soir au Palais des sports de Caen. Début de la rencontre à 20h.



ORNE



Vendredi et tout ce week-end, c'est le marché de Noël à Argentan sur la place de la mairie. Au programme : village de Noël, produits locaux, artisanat et petit train gratuit. Des animations seront proposées avec le chalet du Père-Noël, des artistes de rue, des démonstrations de danse ou encore la présence de lutins géants.



A partir de vendredi et tout ce week-end, la ville de l'Aigle accueille plus d'une cinquantaine d'exposants sur la Place Boislandry pour son traditionnel marché de Noël. Le marché sera ouvert le vendredi de 18h à 21h30 et le samedi et dimanche de 10h à 19h. De nombreuses animations seront proposées pendant les 3 jours.



Ce samedi à Alençon se déroule la 2ème édition du World invasion battle. C'est une compétition internationale de danse hip-hop. Les meilleures équipes du Japon, de Russie, des Etats-Unis, du Maroc, des Pays-Bas, d'Allemagne, du Panama et de France vont s'affronter. Rendez-vous samedi au parc Anova d'Alençon. A 14h30, championnat de France et à 20h30 championnat mondial.



C'est inédit à Alençon, ce week-end, avec le soutient de la ville, se déroule la première édition du Riding Christmas Contest. A noter la présence de "L'homme qui murmure aux oreilles des oiseaux" le rider Lamine Fathi et la démo samedi soir du team X-Tension. L'entrée est gratuite.



Le marché de Noël, organisé par la ville de Flers, a lieu tout ce week-end pour deux journées d'animations au coeur de la ville. Des nouveautés sont programmés avec une semi nocturne demain soir jusqu'à 20h. Rendez-vous samedi et dimanche, place Saint-Germain à Flers.