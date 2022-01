Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 29 novembre

Zazie

Ca y est Zazie sort l'intégrale de ses nouvelles chansons. Soit un coffret de 7 CD avec 7chansons sur chacun pour quaque jour de la semaine. Un total de 49 titres vous est proposé sur cet album intitulé sobrement « Za7ie ». Regardez le clip « Etre et avoir », 2 ème extrait de cet album:

Jean-Louis Aubert

Jean-Louis Aubert revient avec son 7ème album « Roc'éclair », 5 ans après son dernier album « Idéal standard ». Il avait réalisé 400 000 ventes pour cet album, le défi est donc de taille. Pour vous faire une idée, regardez « Demain sera parfait » que vous avez pu découvrir sur Tendance Ouest:

Jenifer

Jenifer signe aussi son retour cette semaine avec un 4ème album studio « Appelle moi Jen ». Ok ce sera fait! La chanteuse ex-star académicienne a vendu plus de 2,5 millions d'albums en 8 ans de carrière. Regardez « Je danse » 1er single tiré de cet album:

INXS



Le groupe australien INXS sort aussi un nouvel album, avec de nombreux duos. Je vous rappelle que le chanteur Michael Hutchence est décédé en 1997. Le groupe revient donc pour la 1ère fois avec un nouvel album original appelé « Original Sin ». La reprise de leurs grands tubes avec des invités de choix dont Ben Harper et Mylène Farmer, qu'on peut écouter sur le 1er extrait intitulé « Never Tears Us Appart »:

