Le marché de Noël ouvre ses chalets à Rouen !

La trentaine de chalets vont ouvrir leurs volets pour proposer aux flâneurs rouennais toutes sortes d'idées cadeaux : artisanat, bijoux, vêtements... Bien sûr, la gastronomie n'est pas oubliée avec toutes sortes de boissons et sucreries. Et pour ceux que le froid engourdirait, les éternels marrons et verres de vin chauds seront là pour réchauffer les coeurs et les corps.

Le traditionnel carroussel enchantera les petits, entre la place de la Calende et la place de la cathédrale. Pour les plus grands, une grande roue est installée place de la Pucelle, à côté de la place du Vieux Marché.

Enfin, nouveauté de l'année, un petit train est en train d'être monté à côté des chalets de Noël.

Pratique. Jusqu'au 4 janvier, ouverture des chalets tous les jours à 10h.