Miss Saint-Lô 2015 : découvrez les candidates

Au total 16 jeunes filles se présenteront, dans quelques jours, à l'élection de Miss Saint-Lô. Elles ont entre 16 et 20 ans et devront défiler devant le public et un jury dans différentes tenues. Découvrez ci-dessous le visage de ces candidates.



Durant les entractes, un spectacle de Mime vous sera proposé.



Où acheter ses billets ? Planet'R et à la Mie Câline.



NB : Il manque le visage de l'une des candidates, celui de Malaury.