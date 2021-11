Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 22 et 23 novembre

MANCHE



Jusqu'à dimanche découvrez la fête des produits de la mer et du terroir à Cherbourg, un événement co-organisé par André Rossi avec sa femme. L'entrée est gratuite et vous permet aussi d'accéder à de nombreuses animations.



Le salon du mariage de Cherbourg a lieu ce week-end dans la salle des pas perdus à la Cité de la mer. Les exposants vous apporteront du choix et des conseils pour vous apporter le meilleur du mariage. Un voyage à Barcelone est à remporter sur place. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est à 1€, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.



Ce samedi participez à la 3ème édition dédiée à la scène locale au théâtre des Miroirs à La Glacerie. Au menu une soirée concert avec 3 groupes talents du Cotentin. L'entrée est à 5€, toutes les infos sont sur tendanceouest.com



Dimanche, c'est le 1er trail des Vignettes à Coutances et ses alentours. C'est une course nature composée de 2 circuits (15 et 25km). Le départ sera donné à 10h. Il y aussi une course enfant de 3km à 10h15. Plus de renseignements sur www.bacoutances.com/trail.



Samedi à Equeurdreville, place à la 3ème édition du trail nocturne organisé par l'amicale Cherbourg marathon. Notez qu'une animation sportive sera proposée aux enfants samedi de 14h à 16h au stade Lecanu. Plus d'infos sur normandiecourseapied.com



Samedi, c'est le 10ème anniversaire du festival de la viande à Torigni-sur-Vire. A cette occasion, venez déguster une superbe entrecôte XXL. Au programme : concours de l'entrecôte d'or et de bovins ainsi que la présence de Noémie Honiat, Chef cuisinier et ancienne candidate de l'émission Top Chef sur M6.



A l'occasion de la journée Européenne de réduction des déchets, la Ruche qui dit oui organise, ce samedi, des actions et des ateliers à Saint-Lô. Atelier à 15h à partir des invendus du marché, vous pourrez ensuite les cuisiner avec un traiteur. Le matin de 10h à 12h des conseils en compostage vous seront donnés. Plus d'infos sur www.vers-les-3r.fr



CALVADOS



Ce samedi, la chanteuse Irma est l'invitée de Tendance Ouest. De 14h à 15h, passez un moment avec elle avant son concert au Cargö. Au programme : interview, showcase et rencontre avec les auditeurs dans les studios de Tendance Ouest à Caen.



En partenariat avec les clubs d'échecs de la Rivière Saint-Sauveur et Dives-sur-mer, le Paléospace organise son 3ème tournoi. Ce dimanche, débutants et confirmés pourront s'affronter sur l'échiquier en 7 rondes de 2 * 15 minutes de 9h15 à 18h. L'entrée est à 10€ pour les adultes, c'est 5€ pour les enfants.



Ce week-end, un salon de vente de chiots et de chatons est organisé au parc des expositions de Caen. L'occasion pour vous de découvrir différentes races mais aussi d'adopter un animal de compagnie. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h, l'entrée est à 6€ pour les adultes, c'est 3€ pour les moins de 11 ans.



«Range ta chambre» c'est un spectacle de clown qui a lieu dimanche après-midi à Créa à Mondeville, avec la compagnie Cirq'oclown. C'est à 15h30, l'entrée seule est à 6€, c'est 8€ avec le goûter. Plus d'infos sur crea-spectacles.com



Dimanche également, l'Office de Tourisme de Ver-sur-mer participe pour la 2ème fois à la manifestation nationale Le Jour le Plus Court. Cette année, 4 séances et 11 films seront projetés à l'Office de Tourisme. La matinée sera consacrée aux enfants avec 2 séances : une pour les 3/6 ans et l'autre pour les 7/11ans et l'après-midi aux adultes avec la projection de 6 films à 15h et 16h30.



ORNE



Une grande collecte de jouets d’occasion est organisée dans plus de 60 hypermarchés Carrefour, en partenariat avec Eco-systèmes. Des bénévoles d’Unis-Cité et de l’association Emmaüs sont mandatés par l’éco-organisme pour collecter en magasin les jouets et leur donner ainsi une deuxième vie auprès d’enfants défavorisés. Rendez-vous ce samedi à Alençon.



Samedi, l'Espace Xavier Rousseau organise une journée consacrée au jeu. Un moment de détente et de découverte dans une ambiance chaleureuse et ludique. Le festival des jeux c'est ce samedi à Argentan de 9h à 18h. L'entrée est gratuite.



Ce samedi assistez au ciné-concert Charlot à 100 ans à l'Aiglon de l'Aigle. Ce spectacle, qui rend hommage au plus célèbre des vagabonds, se compose de 4 courts-métrages accompagnés par un trio de musicien. Toutes les infos sur tendanceouest.com



Le concours de dessin «Dessine ton Noël» est organisé par l'Office de tourisme du Pays d'Alençon en partenariat avec la ville et la boutique Pinocchio. Il s'agit d'un concours à destination des enfants de 3 à 10 ans. Ils ont jusqu'au 14 décembre pour dessiner un dessin sur le thème de Noël. Retrouvez toutes les informations auprès de l'Office de tourisme d'Alençon.