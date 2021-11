Hockey: Les Dragons en quart de finale de la Coupe de France !

C’est donc sans surprise que les Rouennais se sont imposés face à une équipe alsacienne qui a joué sa chance à fond.

Dans le premier tiers temps, ce sont les locaux qui s’illustrent les premiers en ouvrant la marque par Michal Kapicka à (7 :43) en supériorité numérique. Mais l’avantage est de courte durée puisque les Dragons égalisent un peu plus de deux minutes plus tard par le capitaine Marc-André Thinel qui doublera la mise pour prendre l’avantage à (16 :43). Les Rouennais rentrent au vestiaire avec cet avantage d’un but au tableau d’affichage (2-1).

Au retour de la pause, les Jaunes et Noirs font le break au bout de trois minutes de jeu par François-Pierre Guenette. Mais ils se font piéger à un peu plus de deux minutes du terme du 2e tiers, une nouvelle fois en supériorité numérique par l’ancien jeune Rouennais Lucas Bini (3-2).

Le RHE76 empêche tout suspense

Dans le derniers tiers, les joueurs d’Ari Salo inscrivent un 4e but sur une supériorité numérique au bout de 24 secondes, de nouveau par François-Pierre Guenette puis un 5e par Loic Lamperier déjà auteur de deux assistances dans la rencontre. Les Alsaciens tenteront même de sortir leur gardien en toute fin de match mais plus rien ne sera marqué dans le match.

Les Dragons reviennent donc de l’Est de la France avec la qualification pour la suite de la compétition.

Prochain rendez-vous pour les Normands, en championnat pour le compte de la 11e journée, les Rouennais recevront le HC Morzine-Avoriaz.