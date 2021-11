Vivre mieux avec l’atelier yoga du rire

Le rire de Cro-Magnon, de la souris, du petit poucet… Non ce n'est pas une secte! De la respiration à l’expression physique, du rire aux éclats à celui tout juste perceptible, tout y passe, mais c’est une affaire très sérieuse.

Une réelle source de bien être

Pour le corps et le moral, le rire est un vrai acteur du bien être. Il libère des endomorphines, particules du bonheur. Au-delà du biologique, les séances font aussi travailler l’image de soi, le regard sur les autres, car s’il est dit que « le ridicule ne tue pas », ici, « le ridicule n’existe pas ». Les participants en témoignent : « C’est un réel abandon de soi, et en sortant on se sent légers, prêts à attaquer le reste de la semaine ».

Cette science du rire, l’animateur, Jérôme Tchernobaeff, l’a apprise d’un maître indien en 2003. Mais c’est seulement depuis 2006 que l’Atelier yoga du rire existe concrètement. « Il supprime les inhibitions, améliore le comportement humain, combat l’insomnie, et, sans nous faire fuir la réalité, nous rappelle l’enfant rieur que nous avons été », liste Jérôme. « Essayez, vous ne pourrez plus vous en passer ! ».