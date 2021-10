Kano (Nigeria) (AFP). Nigeria: attentat-suicide dans un marché du Nord-Est, plusieurs morts

Une kamikaze s'est fait exploser dimanche dans un marché de téléphones portables et produits électroniques de la ville d'Azare, dans le nord-est du Nigeria, tuant plusieurs personnes, selon des témoins. "J'ai vu au moins huit morts, beaucoup d'autres ont été blessés", a indiqué un témoin. L'attentat n'a pas été revendiqué pour l'instant, mais le mode opératoire est le même que celui employé par le groupe islamiste armé Boko Haram pour d'autres attaques dans la région. Plusieurs témoins ont rapporté avoir vu la kamikaze entrer dans le marché vers 17h50 (heure locale, 16H50 GMT), au moment où les stands commençaient à fermer, accompagnée de deux hommes. "Une kamikaze est entrée dans le marché au moment de la fermeture, et s'est fait exploser au milieu des marchands et de leurs clients", a rapporté un témoin. "Elle était accompagnée de deux hommes, et elle a déclenché les explosifs qui étaient cachés sous sa robe", a déclaré à l'AFP Alyu Habib, un autre témoin. Un troisième témoin dit avoir vu de nombreux morts et beaucoup de blessés sans pouvoir donner de bilan. "Les deux hommes ont tenté de s'enfuir mais ils ont été poursuivis et rattrapés. L'un deux a été lynché à mort et l'autre a été mis en garde à vue" a précisé M. Habib. "L'explosion a enflammé les stands, les pompiers sont encore en train de tenter de maîtriser les flammes", a ajouté le troisième témoin. La police et l'armée ont bouclé la zone, L'attentat-suicide, survenu près du stade d'Azare, dans le quartier de Kofar Gabas de la ville, est le troisième en quelques semaines, dans cette ville de l'Etat de Bauchi. La semaine dernière, l'explosion d'une bombe cachée dans un sac en plastique avait fait plusieurs morts dans une file d'attente devant un distributeur automatique de la ville. Une gare de bus d'Azare avait aussi été la cible d'un attentat à la bombe, qui avait tué au moins cinq personnes le 23 octobre.

