Cherbourg-Caen : plus de 2h de retard

Un problème d'alimentation électrique. C'est la raison avancée par la SNCF ce matin, vendredi 26 février, pour justifier des différents retards sur la ligne Cherbourg Caen hier soir. Vers 20h15, un train a en effet été stoppé au niveau de Carentan pendant 140 minutes. La trentaine de voyageurs à bord de ce train est arrivée à Caen vers 22h45 au lieu des 20h22 prévues.





Cet incident a généré 3 autres retards.



Entre Caen et Cherbourg :



- Le train N°3325, départ de Caen à 18h59 et dont l'arrivée était prévue à 20h09 à Cherbourg, est finalement arrivé à destination à 21H09.



- Le train N°3317, départ de Caen à 19h59 et dont l'arrivée était prévue à 21h09 à Cherbourg, a adopté une marche prudente à partir de Lison et s'est présenté en gare de Cherbourg avec un retard de 40 minutes.



Entre Cherbourg et Caen :



- Le train N°852226, départ de Cherbourg à 19h45 et dont l'arrivée était prévue à Caen à 20h58 est finalement arrivé avec un retard de 2 heures.



