Ariana Grande et Nicki Minaj brillent aux MTV awards européens à Glasgow

Les chanteuses Ariana Grande et Nicki Minaj ont brillé lors de la 20e cérémonie des MTV Europe Music Awards à Glasgow dimanche, la première raflant les prix de la meilleure artiste et de la meilleure chanson, la seconde comme maîtresse de cérémonie. Le boys band One Direction, qui n'était pas présent, a remporté le plus de récompenses, avec les prix du meilleur artiste pop, du meilleur concert et des meilleurs fans.