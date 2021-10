Saint-Lô : Revivez en photos le concert de Oldelaf au Normandy

Habitué de la scène de musique actuelle saint-loise, Oldelaf était de retour vendredi au Normandy. Grands et petits s'étaient donnés rendez-vous pour une soirée folle et dansante.

En première partie, se produisait le québecois Keith Koun, ex leader d'un groupe de punk et chanteur de la chanson folk. Encensé par la critique avec la publication en 2012 de son album "Du plaisir et des bombes", l'artiste a été nominé trois fois à l'ADISQ (équivalent des Victoires de la Musique) en 2013, dans les catégories "Auteur-compositeur de l'année", "Révélation de l'année" et "Meilleur album rock".

De retour avec son dernier opus "Dimanche", Oldelaf, alias Olivier Delafosse, relate à travers 16 titres les thèmes de la nostalgie, de l'amour mais aussi des sujets sérieux comme la violence conjugale. Situé entre deux univers, un brin variété et un zeste d'humour, Oldelaf sait traiter des problèmes du quotidien tout en gardant le sourire. Cette gaieté d'esprit, il sait aussi la manier sur scène, en compagnie de ses quatre complices. Avec humour, les morceaux s'enchaînent sans jamais laisser le public, conquis, tomber dans l'ennui. L'artiste discute avec le public, le raille parfois, avec une désarmante simplicité. C'est une nouvelle fois un véritable spectacle complet et accompli que nous ont offert l'artiste et sa troupe.

Revivez les moments forts de la soirée en images ...