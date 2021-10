Rouen : les zones rouges s'étendent

Trois zones comprenant quatre à cinq places existent déjà. La première rue de la République, la seconde rue Saint-Julien, la troisième rue Saint-Vivien.



Chiffres en demi-teinte



“Les chiffres du mois de juin étaient en demi-teinte avec entre 300 et 600 tickets par zone et par mois”, explique Christophe Duboc, conseiller municipal délégué au stationnement. Pourtant, trois nouvelles zones font leur apparition dans le paysage rouennais prochainement : boulevard d’Orléans, rue Saint-Sever et rue Armand Carrel.

“Je voulais étendre ces zones dans le temps et géographiquement afin d’avoir des chiffres pertinents à intégrer dans la politique globale”. Ces trois zones n’ont pas été choisies au hasard. Bien souvent, elles résultent de souhaits des commerçants, persuadés de leur pertinence.



Dès janvier 2015, un bilan général de la politique de stationnement sera entrepris. “Et si ce dispositif ne répond pas à un besoin, nous l’ajusterons”. Une réflexion qui sera entreprise avec les Rouennais.