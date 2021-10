Wellington (AFP). Nouvelle-Zélande: 22 baleines-pilotes s'échouent à nouveau sur une plage

Vingt-deux baleines-pilotes ont trouvé la mort jeudi après s'être échouées à nouveau sur une plage de Nouvelle-Zélande, un jour après avoir été repoussées vers le large par les secours, ont annoncé les autorités. Ces baleines, qui sont également appelées globicéphales à cause de leur tête bombée, appartenaient à un troupeau de plusieurs dizaines d'animaux qui s'est échoué mardi soir à Ohiwa Habour, dans la région de Bay of Plenty (nord-est). Quatorze baleines sont mortes et les autres ont dû être euthanasiées, a expliqué le ministère chargé de la Proectoin de l'environnement. Au total, 58 baleines-pilotes sont mortes depuis mardi. Les secouristes avaient espéré que les baleines repoussées vers le large regagnent la haute mer, a dit Darren Grover, membre de l'association Project Jonah. "Après le succès d'hier, c'est une triste issue", a-t-il dit. "A chaque fois que ces magnifiques animaux se retrouvent hors de leur environnement, ils subissent un stress intense", a-t-il ajouté. Les échouages massifs de baleines sont courants en Nouvelle-Zélande sans que les scientifiques ne parviennent à les expliquer.

