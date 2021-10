Paris (AFP). Ligue des champions: Paris, Bayern, Barça et Porto au rendez-vous des 8e

Le Paris SG, le Bayern Munich, le FC Barcelone et le FC Porto n'ont pas failli et se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des champions, mercredi lors de la 4e journée de la phase de groupes, rejoignant le Real Madrid et le Borussia Dortmund. GROUPE E Manchester City (ENG) - CSKA Moscou (RUS) 1-2: le champion d'Angleterre est au bord de l'élimination après ce revers à domicile et se prépare à un nouveau fiasco européen comme en 2011-12 et 2012-13. Les Citizens pensaient avoir fait le plein de confiance en s'imposant dans le derby face à Manchester United (1-0) en championnat ce week-end. Mais un doublé un Doumbia a vraisemblablement ruiné leurs dernières chances. Bayern Munich (GER) - AS Rome (ITA) 2-0: pas de soucis pour le Bayern, qui sera au rendez-vous du Top 16. Les Bavarois n'ont pas réédité leur festival du stade olympique (7-2) mais les buts de Franck Ribéry, qui fêtait seulement sa deuxième titularisation toutes compétitions confondues après sa blessure au genou, et de Mario Gotze suffisent à leur bonheur. GROUPE F Paris SG (FRA) - APOEL Nicosie (CYP) 1-0: Paris a fait le métier sans trop trembler et obtient son 3e billet d'affilée pour les 8e de finale. Le héros parisien se nomme Edinson Cavani, en net regain de forme avec son 4e but sur ses 4e dernières sorties, son 3e en Ligue des champions. Le double champion de France a largement dominé les débats et s'est créé un grand nombre d'occasions mais il a tout de même trop gâché. A méditer avant le choc tant attendu de dimanche face au leader de la Ligue 1 et éternel rival, Marseille. Ajax Amsterdam (NED) - FC Barcelone (ESP) 0-2: le Barça peut bénir Lionel Messi. Le génial Argentin a non seulement propulsé les siens au prochain tour mais il est un peu plus entré dans l'histoire en égalant le record de buts de Raul en C1 (71). De quoi faire quelque peu oublier les deux dernières défaites de rang lors du "clasico" (3-1 chez le Real Madrid) et à domicile contre un mal classé, le Celta Vigo (1-0). GROUPE G Sporting Portugal (POR) - Schalke 04 (GER) 4-2: le Sporting a ouvert son compteur au bon moment et se relance totalement. Schalke, privé de ses deux meilleurs éléments offensifs, Draxler et Farfan, a tenté de résister mais il doit désormais sérieusement craindre la suite des événements. K Maribor (SLO) - Chelsea (ENG) 1-1: les Blues de José Mourinho devront encore patienter. Avant de se rendre à Liverpool ce week-end en championnat, le leader de la Premier League a été loin de l'équipe dominatrice qui avait surclassé les Slovènes à l'aller (6-0). Mais ce n'est sans doute que partie remise pour Chelsea. GROUPE H Shakhtar Donetsk (UKR) - BATE Borisov (BLR) 5-0: après son ahurissant quintuplé au Belarus, le Brésilien Luiz Adriano, récemment appelé par Dunga en équipe nationale, a prouvé qu'il était dans la forme de sa vie, avec un triplé. Comme il y a deux semaines, le Shakhtar n'a fait qu'une bouchée de son adversaire et a un pied en 8e.

