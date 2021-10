Quartier de la Guérinière : une place à remodeler pour relancer l’activité économique

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du secteur, les pouvoir publics ont besoin de faire de la place afin de procéder à la démolition-reconstruction d’une barre d’immeuble. “Du coup on va se retrouver dans une contre-allée où on ne pourra pas accéder avec nos camions, sans oublier les problèmes de sécurité qui se posent avec la proximité du tram”, s’emporte Olivier Godard, déballeur. Il est rejoint par un commerçant qui estime que ces travaux vont tuer le marché, “dans la mesure où les camelots iront le jeudi vendre leurs produits ailleurs qu’à la Guérinière.” Installée depuis 1985 sur la place de la Liberté, la photographe Béatrice Langlois ne voit pas la tendance s’inverser : “Nous étions 35 commerçants sédentaires dans le quartier à mon arrivée et nous ne sommes plus que 9.”

Et c’est pour redynamiser l’économie du quartier que ce vaste chantier est entrepris. Début 2015, la barre occupée par des commerçants et des logements au premier étage, le long de la place de la Liberté, sera rasée pour moitié, du carrefour jusqu’à la pharmacie. En septembre 2015, un immeuble de 16 logements sur six étages sortira de terre. La boucherie, le bar et la pharmacie s’installeront alors en rez-de-chaussée. Par ailleurs, une rue coupera l’actuelle barre d’immeuble en deux, pour faciliter l’accès à la place dont le revêtement sera refait en 2016. Pour ce qui est de la deuxième partie, tout reste à penser. En 2017, un autre immeuble avec des commerces pourrait être construit face à l’ancienne école des Cormorans.