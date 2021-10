Electricité : un million de foyers anglais "alimentables" depuis Bellengreville

L’heure est à la concertation, mais à l’horizon 2020, un câble reliant Southampton en Angleterre à Bellengreville à l’est de Caen permettra de transporter 1 000 mégawatts de courant. “De quoi assurer l’alimentation électrique d’un million de foyers”, assure Jean-Gabriel Valentin, responsable du projet pour Réseau de transport d’électricité (RTE). Il s’agira de la troisième ligne de ce type entre la France et l’Angleterre, la première existant depuis 1986, et la seconde, à proximité, étant en cours de construction.

Cette future ligne dont les travaux débuteront à la mi-2017, reliera sous terre et sur 30 km, Bellengreville au littoral, pour une sortie en mer dans le secteur de Merville-Franceville, avant de prendre la direction de la côté anglaise, 200 km plus loin. “C’est le point de jonction entre la ligne sous-marine et souterraine qui nécessitera une vigilance particulière d’un point de vue technique.”



Un million de foyers

Les études menées en mer en 2012 et 2013 ont permis d’établir le futur tracé. Un navire câblier se chargera alors de déposer les deux câbles de 13 cm de diamètre sous les fonds marins, selon la technique de l’ensouillage. L’objectif est de fiabiliser l’alimentation électrique entre les deux pays, tout en accompagnant la transition énergétique. “L’idée, c’est que la France puisse envoyer de l’énergie à l’Angleterre quand elle vient à en manquer, et vice et versa.” Les centrales à charbon britanniques étant en fin de vie et les gisements de gaz naturel de la mer du Nord venant à s’épuiser, les Anglais pourraient avoir besoin, plusieurs fois par an, de l’énergie française, dont les capacités de production ne cessent d’augmenter, notamment avec la croissance des énergies renouvelables.

Le poste de Tourbe à Bellengreville s’étendra alors sur cinq hectares pour une ouverture en 2020. “Nous avons choisi ce site car les installations actuelles permettent de convertir le courant de l’alternatif vers le continu.” Si les travaux généreront des emplois directs, la structure sera gérée par le groupe de maintenance RTE basé à Caen. “Mais un tel chantier est de nature à générer une activité économique importante.”

Pratique. Agenda des réunions publiques

> Le 3 novembre à Bellengreville

> Le 4 novembre à Hérouvillette

> Le 5 novembre à Merville-Franceville

> Le 6 novembre à Cagny

> Le 17 novembre à Escoville

> Le 18 novembre à Sannerville

> Le 19 novembre à Bréville-les-Monts et à Férnouville