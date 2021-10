Roller-Hockey : toujours pas de victoire pour les Spiders

Nouvelle défaite pour les Spiders à domicile contre Grenoble, vice-champion de France. Malgré trois buts et une assistance (passe décisive) de Kevin Reziau pour son retour dans l'effectif, l'équipe normande n'a rien pu faire et s'incline 5-11. Les Spiders n'ont toujours pas inscrit le moindre point et se retrouvent avant-derniers, avec un goal-average à peine meilleur que Villeneuve, lanterne rouge du championnat.

Samedi 8 novembre, les Spiders reçoivent Angers. Un match à nouveau difficile face au 3e du championnat.

La N2 triomphante

L'équipe de N2 s'est elle imposée pour la quatrième fois consécutive et occupe la place de co-leader avec Aubergenville, avec un goal-average légèrement défavorable. Les deux équipes s'affronteront justement dans 15 jours avec en jeu la suprématie sur le championnat.