Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 1er et 2 octobre

MANCHE



Assistez à la 4ème édition du salon des métiers d’art et des créateurs samedi et dimanche à Granville. L'occasion de cottoyer les professionnels du milieu, très nombreux cette année. C'est gratuit, rendez-vous salle de Hérel boulevard des Amiraux Granvillais.



Tout ce week-end, c'est le salon du chocolat et des douceurs à Granville. Au programme : animations, démonstrations, dégustations et choco atelier pour les enfants. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h à la salle de l'Archipel de Granville. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Jusqu'à dimanche, il y a une foire expo à Cherbourg pendant laquelle un groupe de Tahitiens vous fera connaître ses produits locaux avec une expo de 20m² d'une volière à papillons ainsi que 10 vivariums avec différentes espèces d'insectes. Rendez-vous samedi et dimanche au hall d'exposition de la Cité de la Mer de 10h à 19h, l'entrée est à 5€ à partir de 14 ans.



Samedi, c'est le 6ème gala de boxe à Carentan. A l'affiche : dix combats amateurs, avec les boxeurs amateurs carentanais, un combat féminin et un combat pro. Tarifs : 10€ pour les hommes, demi-tarif pour les femmes et les étudiants. Gratuit pour les moins de 12 ans. Début des combats à 19h30 à la salle du Haut Dick.



CALVADOS



Jusqu'à dimanche, c'est la 26ème Foire à l'andouille et des produits du terroir sur l'hippodrome Robert Auvray de Vire. Elle aura pour invité d'honneur le Canada avec la province du Québec. Rendez-vous tout ce week-end de 10h à 19h, l'entrée est à 4€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Le festival Les Rockalies donne le coup d'envoi de sa 12ème et dernière édition ce samedi à Saint Martin de Fontenay. Pour l'occasion, retrouvez sur scène une programmation rock punchy. La dernière édition du festival des Rockalies se tient à l'espace Coiseil de Saint Martin de Fontenay. Tarif entre 15 et 20€.



Samedi, rendez-vous au musée du débarquement à Utah Beach à Saint Marie du Mont pour rendre hommage aux 197 soldats disparus sur cette plage le 6 juin 1944. Retrouvez les coordonnées sur la page facebook du musée et rendez-vous samedi à 18h pour le début de l'hommage.



ORNE



Tout ce week-end, c'est la finale de la coupe de France Fol'Car sur le circuit des Ducs à Essay. L'entrée est à 5€ le samedi, c'est 10€ le dimanche et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Une soirée cabaret avec repas est organsiée le samedi soir. Soirée gratuite pour les pilotes engagés.



Le premier rendez-vous des «Dimanches Après-midi à L'Aigle» a lieu ce dimanche. Âgés de 3 à 103 ans, seul ou à plusieurs, entre amis ou en famille, vous pouvez venir nombreux partager un moment convivial autour de jeux de société et de jeux de rôles. C'est à 14h à la salle Michaux. Le prochain rendez-vous est fixé au 7 décembre, pour des activités de loisirs créatifs sur le thème des fêtes de fin d'année.



Ce week-end c'est la première édition d'Orna Miniature au Hall d'expo à Argentan. Au programme: salon de la maquette, figurine, miniature, modélisme, 2000m² d'expositions et l'organisation de concours. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Dimanche, c'est la fête de l'arbre et du cidre à l'écomusée du Perche. Des animations, un concours de la meilleure tarte aux pommes, des démonstrations, des conférences et des ateliers pour enfants sont prévus toute la journée. C'est ouvert de 10h30 à 17h30. L'entrée est à 6€, c'est gratuit pour les moins de 14 ans.