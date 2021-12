Idées loisirs Normandie du 2 novembre

Aujourd'hui nouvelle escale d'un paquebot à Cherbourg c'est le Celebrity Eclipse sorti des chantiers navals allemands en février dernier, l’Eclipse fait sa 1ère escale mardi en Normandie, avec 2 850 passagers et 1270 membres d'équipage à bord. Retrouvez donc le Celebrity Eclipse jusqu' à 18h, au quai de France, avant l'escale du Queen Mary le 9 novembre prochain.

Pour la 2ème année consécutive, la Ville de Caen organise "Caen à l'international, on échange". Tout un programme d'animations pour se sentir citoyen du monde, avec une journée phare le samedi 13, en plein centre-ville. Dès aujourd'hui et jusqu'au 12 novembre, dans la salle du scriptorium de l'hôtel de ville de Caen, "Le Sénégal : de la colonisation à nos jours", dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance.

Café-débat ce soir à la maison des Solidarités de Caen, quai de Juillet sur "les monnaies sociales" qui pourrait peut être un jour être crée sur le territoire pour sensibiliser les citoyens et les entreprises. Toute les infos sur http://www.lapartducolibri.com/

Jusqu'à la fin de la semaine le corset est à l'honneur à Granville découvrez via des sculptures cet accessoire né à la Renaissance à découvrir à l'atelier-exposition rue Notre Dame.

Enfin du football ce week-end on jouait le 6ème tour de la coupe de France les clubs d'Avranches et de Cherbourg seront présent au prochain tour puisque le club de l'US Avranches a gagné son match 6-0 face à Dive et Cherbourg 1-0 face à Ducey, Granville & Bayeux sont également qualifiés.