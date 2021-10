Patrick Timsit sera au Théâtre des Arts ce samedi

Avec ce spectacle, Timsit fait son retour avec pour cheval de bataille ce même humour grinçant qui a fait de lui un humoriste fameux et qui lui assure un public toujours fidèle. Armé de bons mots, trouvailles ingénieuses de ses auteurs, et de ses intonations si caractéristiques, il part en bataille contre toutes les bêtises du genre humain, du racisme à la misogynie, dont s’imprègnent ses personnages “tête à claque”. Plus cinglant et incisif que jamais, précédé sur scène par Redouanne Harjanne, il sera la tête d’affiche du festival Les Guillaumades qui pour la première fois investit le Théâtre des Arts.



Pratique. Samedi 25 octobre à 20h30. Théâtre des arts à Rouen. Tarifs 36 à 39€ . www.normandurire.fr