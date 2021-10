Rouen : la Galerie des Continents du Museum inaugurée

Dans les six nouvelles vitrines, les visiteurs pourront admirer des objets de la culture asiatique : vie quotidienne, armement, arts du spectacle... Les poupées japonaises issues de la collection de Jules Adeline, restaurées, ont également trouvé leur place. Un ours à collier de l’Himalaya, superbement naturalisé, surveille l’ensemble.

Dialogue entre deux cultures

« Les objets exposés viennent de nos réserves et datent du XIXe et XXe siècle » explique Mathilde Denniel, chargée de communication au muséum. « Nous laissons carte blanche aux peuples octochtones, les artistes que nous invitons choisissent les objets et décorent ensuite les vitrines ». Agus Koecink et Jenny Lee, qui viennent d’Indonésie (Surabaya), ont sublimé des objets de la vie quotidienne par des peintures très colorées de style naïf.

Lors de l’inauguration de la galerie vendredi soir, Agus a interprété une cérémonie de bienvenue et de protection devant les invités, dont plusieurs mécènes. Etaient également présents le chef de mission adjoint de l’ambassade d’Indonésie et Christine Argeles, première Adjointe chargée de la Culture, qui a salué la réussite collective de cette expositio : « C’est un symbole fort du dialogue entre nos deux pays ».