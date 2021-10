Adrien Gallo, le leader des BB brunes en solo

L'artiste date la genèse de l'album à l'été 2011 où il aurait enregistré une dizaine de titres "inspirés par l'esthétique d'Elli et Jacno", à la fois "naïfs et minimalistes". Adrien gallo continue son processus créatif sur son temps libre durant le tournée des BB Brunes de l'automne 2012 où il se "surprend à écrire des choses peut-être plus personnelles et moins sujettes à être jouées sur scène ou par un groupe".

Abordant sur cet opus le thème de la "dualité", le chanteur l'appelle Gemini (nom latin du signe astrologique des Gémeaux) sous les conseils de sa "fiancée" très présente lors de l'écriture de l'album.

L'auteur, compositeur et interprète a révélé le premier clip du titre "Crocodile" début octobre. Il y quitte le son de rock adolescent qu'on lui connait, pour une pop plus audacieuse teintée d'électro. La faute peut-être à l'ingénieur et mixeur Antoine Gaillet qui a, entre autres, travaillé avec Julien Doré et M83.

Tracklist de l'album

1. Mea Culpa

2. Voir la mer

3. Guanabara Bay

4. Monokini

5. Déserteur

6. Cornet glacé

7. Crocodile

8. Oslo

9. Beaurepaire

10. Copacabana

11. Avalanches

12. Atlas