Un chimiquier pollueur condamné à 75 000 € d'amende au Havre

En avril 2013, le navire Oraluna était venu décharger 5000 tonnes de colza à Dunkerque avant de nettoyer ses cuves à moins de 12 milles marins (22 km) des côtes en direction d'Amsterdam. C'est un avion d'une autorité maritime belge qui avait donné l'alerte après avoir observé une grande trace grise et jaunâtre sur la surface de l'eau.

Le parquet avait requis 100 000 € d'amende contre l'armateur néerlandais et 50 000 € contre le capitaine. Le jugement a donc été un peu plus clément. Les quatre associations écologistes qui s'étaient portées partie civile ont chacune obtenu 2 500 € de dommages et intérêts.

Avec AFP.