Quels sont les ados les plus influents de la planète ?

Cette nouvelle étude du Time reprend des critères qui font mouches ces dernièrs mois comme les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter et Vine), les moments passés à la télé ou encore le bouche à oreille.

Ensuite c'était au lectorat de juger sur la personnalité de chacun des prétendants. Voici donc le top 5 des adolescents les plus influents de notre planète bleue :

1-Malala Yousafzai : Prix Nobel de la paix 2014.

2-Kylie et Kendall Jenner : Qui ? Les deux décérébrées de l'émission "Keeping Up With The Kardashians", soeurs de Kim.

3-Chloe Grace Moretz : Actrice vu dans "Kick Ass" ou encore "500 jours ensemble" et "Gone Girl" la dernière pépite de David Fincher.

4-Joshua Wong : Activiste hong-kongais fondateur du groupe Scholarism.

5-Lorde : Son album "Pure Heroïne" a séduit toute la sphère musicale, elle a sorti le titre de la B.O. de Hunger Games 3.