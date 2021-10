Le clip de Malo' "Je serai là" est disponible

Malo' monte sur scène dès l’age de 7 ans, MALO’ aux côtés de son père, depuis il fait toujours de la musique.

A 10 ans, il commence à composer ses propres chansons, apprend la batterie et la basse. Plus tard

ce sera la guitare et le piano.

A 16 ans, il enregistre à Caen son premier single, "Over Place Or Off The Premi ses", et son

premier album “The Old Way” naîtra un an plus tard sur le sol australien, où il vient de retrouver

sa mère.

Au cours de ce séjour, MALO’ rencontre John Stone, père d’Angus & Julia, qu’il accompagne à

l’occasion de sa tournée en Tasmanie avec l’orchestre symphonique “Barrenjoey Band”.

Puisant son inspiration aussi bien chez Gainsbourg que Peter Doherty, MALO’ écrit 32 chansons en

3 mois, en retient 12 qu’il arrange, interprète et enregistre seul.





Aujourd'hui Malo' vous propose de découvrir son nouveau clip