Le SM Caen rencontre Lille ce soir en coupe de la Ligue

Le LOSC a perdu le week-end dernier en Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille, la coupe de la ligue peut donc être un bon moyen pour les joueurs de Rudi Garcia de se relancer. Son équipe est actuellement 8ème du championnat et compte cette saison jouer les premières places.

Du côté de Caen, on va jouer ce match comme tous les autres "de façon professionnelle" comme le déclarait dernière Franck Dumas l'entraîneur des rouges et bleus. En Ligue 1, Caen est actuellement 10ème avec 14 points et reste sur un match nul contre St-Etienne le week-end, une bonne performance vu le classement actuel des verts.

La coupe de la Ligue ne revêtit pas une importance essentielle pour la plupart des clubs de football, cependant elle reste la compétition permettant un accès rapide à l'Europa Ligue. Une belle opportunité pour tout club comme le Stade Malherbe.

Ecoutez la présentation du match par Sylvain Letouzé: