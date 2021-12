Le Chomâge à la Baisse en Basse Normandie.

Une Diminution du chômage qui se confirme dans le Calvados et la Manche au mois de septembre. Des baisses respectives de 1,4 et 2,5%. Parmi les informations à retenir de ces chiffres, la belle progression de l'emploi chez les jeunes de notre région puisque le nombre de demandeurs d'emploi agés de moins de 25 ans a baissé de 5,9% au cours du mois dernier et de 8,9% sur un an. Un chiffre à relativiser puisque l'on sait que l'exode de la jeunesse reste important en Basse Normandie. L'emploi des séniors lui reste en revanche inquiétant. C'est dans cette seule catégorie d'âge que l'on recense une hausse du nombre d'inscrits au pôle emploi Basse Normandie (+2,3%). Enfin, les hommes et les femmes ont fait jeu égal sur le terrain de l'emploi en septembre dernier. Par sexe, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A diminue -1,3% pour les hommeset de -1,2% pour les femmes