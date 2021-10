Suite aux inondations et coulées de boue du 21 mai et des 18 et 19 juillet derniers, l'Etat a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour La-Malleraye-sur-Seine, Notre-Dame-de-Blicquetuit, Fresquiennes et Dieppe. Les habitants victimes des intempéries ont jusqu'au 14 octobre pour informer leurs compagnies d'assurance des dégâts qu'ils ont subi et obtenir ainsi une indemnisation.