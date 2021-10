Clowns : vous reprendrez bien du rire?

“C’est un beau métier mais, avant tout, on naît clown. C’est au fond de nous-mêmes, depuis tout petit. A nous de l’exploiter. Pour moi, l’aventure dure depuis plus de 30 ans”, témoigne Rossano.

“Une empreinte dans le monde du cirque”

Ce natif de Normandie, réputé pour ses sottises et autres âneries dès son plus jeune âge (et surtout à l’école) ne se lasse jamais d’évoquer la carrière du célébrissime Achille Zavatta. “Il avait, comme on dit dans le métier, une gueule. C’est ce qui compte. Peu importe la quantité de maquillage”, souligne-t-il. “Il a laissé son empreinte dans le monde du cirque. C’est important. Il y aura toujours des clowns dans la société. Elle a tant besoin de rire”, souligne d’un ton aussi grave qu’amusé Rossano.

Pratique. Tous les jours à 14h, 17h et 19h45 Rossano & Loretta, les clowns musicaux, sur la piste du Royal Calvadero Circus (à la sortie de l’exposition événement sur le cirque, hall 1).