Basket : les filles de Mondeville pour la saison 2010/2011

Mondeville débutera sa saison en Ligue féminine de basket, samedi 16 octobre à Paris dans le cadre du traditionnel Open LFB. Calais sera le premier adversaire d'une équipe ambitieuse, taillée à la fois pour le championnat et l'Euroligue, compétition réunissant le gratin mondial. Auteures d'une belle saison en 2009-2010 (demi-finale du championnat de France et de la Coupe de France, quart de finale de l'Eurocoupe), les Mondevillaises visent le podium en LFB et, au moins, un huitième de finale en coupe d'Europe. Pour tenter d'y parvenir, elles pourront notamment compter sur la stabilité d'un effectif qui n'a perdu qu'une joueuse majeure à l'été... pas n'importe laquelle toutefois qu'il s'agit de la meneuse Temeka Johnson.

*Kristen Sharp. Meneuse. 28 ans, Américaine, 1,75m. Arrivée en 2010 (Challes-les-Eaux).

Hervé Coudray : Une joueuse dotée de grosses qualités physiques, qui a l'avantage de connaître le championnat de France depuis plusieurs années. Elle est dotée d'une bonne adresse et est surtout puissante.

Esther Niamke-Moisan. Meneuse. 17 ans, Française. 1,63m.

HC : De grosses qualités défensives. Petite mais très physique. Une jeune joueuse mais qui a déjà emmagasiné un peu d'expérience entre la saison dernière et le championnat du Monde disputé avec les moins de 17 ans cet été.

*Lenae Williams. Ailière. 30 ans, Américaine. 1,82m.

HC : Une des meilleures shooteuses à trois points du championnat. Elle est arrivée en forme physiquement. Elle a beaucoup bossé cet été. C'est le leader offensif de l'équipe.

*Yacine Sene. Ailière. 28 ans, Française. 1,81m.

HC : De grosses qualités défensives. C'est LA joueuse chargée des missions défensives sur la meilleure extérieure adverse. Comme Lenae Williams, elle est relativement grande pour un poste extérieur. Elle doit prendre plus de responsabilités offensives.

Anne-Sophie Pagnier. Ailière, 23 ans, Française. 1,80m. Arrivée en 2010 (Calais).

HC : Une joueuse dotée d'une très bonne adresse. Elle est là pour découvrir la coupe d'Europe. Elle arrive dans une équipe au niveau plus relevé que les précédentes. Elle va découvrir de nouvelles intensités défensives de la part des adversaires.

Touty Gandega. Arrière. 19 ans, Française. 1,68m.

HC : Elle dispose de grosses qualités de vitesse. Elle a une grosse énergie pour revenir après avoir manqué toute la saison dernière (blessée). Il faut qu'elle canalise cette énergie. C'est encore un petit brouillon actuellement.

*Aurélie Bonnan. Intérieure. 27 ans, Française. 1,87m.

HC : Capitaine de l'équipe. Même si elle n'est pas si âgée que cela (27 ans), elle a déjà une grosse expérience du championnat. C'est une très bonne passeuse. Elle est capable d'avoir de bonnes missions défensives sur la meilleure intérieure adverse. Elle n'est pas très grande mais athlétique, capable d'être rapide en contre-attaque.

*Valeriya Berezhynska. Intérieure. 24 ans, Ukrainienne. 1,93m.

HC : C'est le point de fixation de la défense. Elle doit chercher à s'imposer près du panier, à se servir de sa taille et de sa masse près du cercle. C'est aussi une joueuse capable de tirer extérieur mais il faut qu'elle trouve le bon équilibre entre jouer près et jouer loin du panier.

Aija Brumermane. Intérieure. 24 ans. Lettone. 1,91m. Arrivée en 2010 (Riga, Lettonie).

HC : Elle a déjà eu la chance de jouer en Euroligue avec un gros temps de jeu. C'est une joueuse physique, capable de prendre de très bonnes positions préférentielles près du cercle. Elle va découvrir le championnat français.

Pauline Thizy. Intérieure. 20 ans, Française. 1,91m.

HC : C'est une joueuse physique. Elle a des qualités d'adresse intéressantes et des qualités de puissance près du cercle. Elle a fait de très bonnes choses en fin de saison dernière. Elle a besoin de beaucoup d'entraînements pour ne pas perdre le rythme.





* Joueuses du cinq majeur.