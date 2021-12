La poire, bonne à coup sûr !

Tarte feuilletée à la poire, paprika et bleu





Pour 4 personnes



Préparation : 15 minutes

Cuisson : 30 minutes



1 rouleau de pâte feuilletée

4 poires

1 cuillère à café de paprika

100 g de bleu d'Auvergne

2 cuillères à soupe de pignons de pin

Sel, poivre



Epluchez les poires et coupez-les en lamelles de 1 cm d'épaisseur.



Faites fondre du beurre dans une poêle et faites revenir les poires. Salez, poivrez.



Etalez la pâte feuilletée et piquez le fond avec une fourchette.

Faites précuire le fond de tarte 10 minutes à feu doux (150° C) en piquant régulièrement le fond.

Etalez les poires sur le fond de tarte précuit, parsemez le paprika puis les lamelles de bleu d'Auvergne et les pignons de pin.

Poivrez au moulin et mettez à cuire dans votre four à 180° C, pendant 25 minutes.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire