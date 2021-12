Quand les artistes s'invitent à l'Esam

Une année d'apprentissage des nouveaux moyens. Une année où la venue d'artistes, attirés par les espaces d'exposition et les moyens professionnels mis à disposition, s'est faite de plus en plus fréquente.

Parmi les rencontres fructueuses, celle du compositeur de musique contemporaine Mickaël Lévinas. Venu animer un atelier de création d'un décor de théâtre, l'artiste a profité de la polyvalence des étudiants de l'Esam pour y ajouter des voix. Celle de Solveig Robbe, jeune étudiante, lui est apparue comme parfaite pour un personnage d'opéra sur lequel il travaille. Aujourd'hui, Solveig se rend régulièrement à Paris pour travailler à ses côtés. Une rencontre aussi enrichissante qu'inattendue, et qui permet à Solveig de faire un pas dans le petit monde du chant lyrique.



