Bonne table : La crêperie Roland, du fait maison au bout de la fourchette

Emplacement idéal en centre-ville, jolis commerces alentours, il ne manque plus que des restaurants atypiques pour que la ruelle soit parfaite.



100 % de produits frais



C’est dans cette rue que se niche la crêperie Roland, à la devanture rouge et à l’intérieur cosy : un lieu très convivial. À la carte de cette crêperie, 1 001 saveurs sont proposées. De la galette Viroise contenant de l’andouille de Vire, un œuf, des oignons, du gruyère et une sauce à la moutarde, à l’Américaine, garnie de steack haché, œuf, gruyère, oignons, concassé de tomates et salade... 35 galettes sont à la carte pour le bonheur de toutes les papilles.

J’opte pour un classique du genre : une complète avec supplément tomate. Mon voisin préfère la forestière, garnie de champignons frais, œuf, lardons, gruyère et crème fraiche. C’est bon, le service est rapide et aimable. De quoi passer un bon moment.



On passe au dessert, et puisque c’est “fait maison”, pas question de culpabiliser. Ce sera une crêpe écureuil (praliné, glace vanille, chantilly et amandes éffilées) pour l’un, crêpe pâte à tartiner “maison” pour le second. Un délice ! Seul bémol, aucun menu n’est proposé, et pour le déjeuner, c’est dommage.



Pratique. Crêperie Roland, 22 rue Saint-Nicolas 76000 Rouen. Tél. 02 3210 19 76