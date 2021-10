Emilie et Julien Doré : "J'ai réalisé un rêve"

Elle avait l'habitude de le voir sur scène, loin du public, intouchable. Pendant une journée, Emilie Maurin a pu toucher du doigt son rêve et rencontrer Julien Doré avant un concert piano-voix. "J'ai réalisé un rêve ce soir, racontait-elle quelques minutes après le concert. "C'est juste magique de se retrouver avec sa famille, ses amis et Julien Doré ! J'ai assisté aux balances l'après-midi, j'ai adoré ce moment !"

En bonne passionnée de Julien Doré et de son univers musical, Emilie Maurin touche également un peu à la musique et aux textes : "On a bien parlé de ses morceaux et on a fait un peu de ukulélé ! " Prochaine étape le mercredi 1er octobre : Julien Doré se produira au 106. Et Emilie Maurin, bien sûr, sera là.