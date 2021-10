Entretien : il organise l'événement Place au sport

Comment est née l’association ?



“L’association était en sommeil depuis cinq ans. Nous l’avons reprise il y a un an et avons reconstitué un bureau. Elle compte déjà 50 adhérents.”



Comment est née l’idée de cette manifestation ?



“C’est la première fois que nous l’organisons. En septembre, c’est la rentrée, et nous voulions imaginer quelque chose autour des enfants, qui choisissent leur activité sportive en ce moment. Cela colle aux activités de la ville qui organise le forum des associations le 20 septembre, et le 17 septembre, c’est aussi la journée nationale du sport scolaire. Le but de cet événement, c’est de permettre de tisser des liens entre les enfants et la quinzaine de clubs présents. Nous attendons entre 300 et 400 enfants le matin, et nous espérons autant de public l’après-midi.”



Un événement qui sera réitéré ?



“Oui, la manifestation sera renouvelée en 2015.”