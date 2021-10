8ème édition de Rêve en rythme ce samedi

A l'est du Calvados, près de la frontière euroise se trouve Le Brévedent où l'association "L'art s'en sort" vous propose son traditionnel festival "Rêve en rythme" pour clôre la saison.

Cette année retrouvez Betty Jardin quintet, Xcusa, Mado et les frères Pinard, Tonz of blues band et les ratures. Entre les groupes, ne manquez pas Kabaret burlesque.

La soirée commence dès 18h, l'entrée et la participation sont libres. C'est au Castel camping du Brévedent. Retrouvez toutes les infos sur www.lartsensort.fr

Ecoutez Raphaël Bony, président de l'association, nous en dire plus: