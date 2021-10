Découvrez les premiers noms du festival Transmusicales de Rennes

Pour sa 36ème édition, les Transmusicales offrent de nouveau une programmation riche et ecléctique. Les dix premiers noms ont enfin été dévoilés, donnant un premier avant-goût attrayant de la rencontre incontournable de musiques actuelles. Au programme, vous pourrez découvrir à l'Etage, la Cité et l'Ubu des artistes tels que Kate Tempest, Lizzo, I Me Mine, DBFC, Vaudou Game, Den Sorte Skole, Naked (On Drugs), Méta Méta, Molotov Jukebox et l'angevin Thylacine.

A noter qu'en co-production avec l'Association TransMusicales, la Tournée des Trans présentera dans tout le Grand Ouest du 13 au 29 novembre, les groupes de la scène régionale accompagnés dans le cadre de la 36ème édition des Trans. Cette tournée fera escale le 28 novembre au Cargo à Caen. La prochaine annonce se fera le mardi 9 septembre...