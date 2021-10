On s'attendait à un conseil municipal chahuté, ce lundi 1er septembre, alors que le cabinet indépendant Michel Klopfer devait rendre ses conclusions sur l'état des finances de la Ville de Caen. Le maire Joël Bruneau avait déjà annoncé en juin "un budget en trompe-l’œil et un plan pluriannuel d'investissements intenable". Les oppositions se sont révélées très respectueuses, l'un, ancien maire de Caen, défendant le désendettement qu'a mené sa municipalité entre 2008 et 2013, l'autre, nouveau maire de Caen, annonçant d'importants changements prochains. "Le monde a changé, et les réflexes d'hier n'ont plus cours".

L'audit met en avant des chiffres "annonciateurs de difficultés prochaines à respecter les contraintes d'équilibre budgétaire" pour la ville de Caen. "Entre 2010 et 2012, l'épargne brute (différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement) s'est redressée, mais a amorcé un repli en 2013", relève ainsi le cabinet de consultants de finances locales. "2014 marque un décrochage net de l'épargne."

"Caen se retrouve dans une situation inédite, notamment compte-tenu du contexte national", explique le maire de Caen. "Il va falloir faire des choix importants".

Au conseil municipal, l'état des finances de Caen en question Impossible de lire le son.

La promesse électorale d'une baisse des taux d'impôts de 1% "sera tenue, précise l'élu. Si nous voulons ramener de la population à Caen, il ne faut pas qu'il y ait de dissuasion fiscale".

Dans deux semaines, c'est au tour des finances de l'agglomération de Caen la mer d'être passé au crible du cabinet spécialisé. Le constat est plus inquiétant :